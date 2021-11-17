В Минздраве рассказали, чем COVID-19 отличается от гриппа и как точно установить диагноз

По сравнению с гриппом коронавирусная инфекция может вызвать более серьезные последствия для здоровья человека. Однако оба заболевания могут протекать крайне тяжело и даже закончиться смертью пациента.

Как объяснили в Минздраве со ссылкой на информацию предоставленную Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) – федерального агентства министерства здравоохранения США, такие заболевания как грипп и коронавирус имеют много общего, так как являются вирусными инфекциями, однако разница в болезнях все же есть. Причиной вспышки первого являются вирусы гриппа, второго – коронавирус, впервые зафиксированный в 2019 году.

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Говоря о различиях, специалисты отметили, что подхватить коронавирус намного легче, так как тот быстрее переносится по воздуху. Кроме того, человек, инфицированный COVID-19 может иметь длительный бессимптомный период заболевания и может быть оставаться заразен для других дольше.

Вирусы одинаково передаются от человека к человеку, если те не соблюдают дистанцию.

В то же время, как подчеркнули медики, поставить диагноз человеку основываясь лишь на симптоматике заболевания – крайне сложно. Тем более, что коронавирус мутирует и со временем приобретает новые характеристики.

"Для подтверждения точного диагноза необходимо тестирование", – отметили в CDC.

Там же подчеркнули, что инфицирование может произойти двумя вирусами одновременно. Они могут выражаться в симптомах, а также проходить бессимптомно

Повышенная температура или лихорадка/ощущение озноба

Кашель

Усталость

Одышка и затрудненное дыхание

Боль в горле

Насморк и заложенность носа

Боль в мышцах

Головная боль

Рвота и диарея

Потеря вкуса и запаха (чаще встречается при поражении коронавирусом).

В обоих случаях зараженный человек может выделять и распространять вирус до появления видимых признаков заболевания.

В то же время, симптомы коронавирусной болезни могут проявляться намного дольше, чем симптомы гриппа. В случае с COVID-19, человек может быть заразным дольше, чем болея гриппом.

Медики подчеркнули, что тяжело перенести обе болезни рискуют пожилые люди и те, у кого в анамнезе есть хронические заболевания, а также беременные.

В Минздраве напомнили, что единственной признанной защитой от указанных заболеваний остается вакцинация. И хотя прививка от гриппа не включена в Национальный календарь профилактических прививок, она рекомендована.

"Вакцину можно приобрести в аптеках, а прививку бесплатно сделать в медучреждении, где заключена декларация с семейным врачом. Все доступные в Украине вакцины против гриппа безопасны и эффективны против штаммов вируса гриппа, которые по прогнозу ВОЗ будут циркулировать на территории Северного полушария в сезоне 2021-2022 годов", – сказали в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач объяснил, какие категории населения должны пройти иммунизацию от гриппа и почему.