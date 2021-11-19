В Минздраве призвали не верить фейкам о выплате денег за прививку против COVID-19

В Украине в настоящее время не существует официального механизма выплат за прививку против коронавирусной болезни. Информация, распространяемая в социальных сетях, является ложной.

Речь идет о выплате тысячи гривен, о чем ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Как отметила заместитель главы украинского министерства здравоохранения Мария Карчевич на брифинге 19 ноября, который транслировался в Facebook, такой механизм будет обнародован позже.

Она рассказала, что в интернете начала появляться информация о том, как украинцы могут получить тысячу за вакцинацию против COVID-19. Такие сообщения публикуют в социальных сетях якобы от имени Минздрава. Однако, по словам Карчевич, это фейк.

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На самом же деле, такая информация не является официальной – соответствующего механизма в нашем государстве в настоящее время не существует.

Карчевич добавила, что в последнее время правоохранительные органы начали фиксировать признаки атак на украинскую систему здравоохранения. По ее словам, атаки проходят с российской стороны, их заметили представители Службы безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский заявил, что все, кто получил две прививки от коронавируса, смогут получить 1 тысячу гривен через приложение Дія. За них можно будет приобрести абонемент в спортзал, потратить концертные билеты или на путешествия.

Эти средства не будут давать наличными на руки – сумма будет своеобразным депозитом, который можно потратить на определенный список услуг, сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров.

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что выплаты украинцы профинансируют сами. Средства возьмут из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от коронавируса.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что власти таким образом хотят стимулировать экономику потребления. Он отметил, что сфера развлечений больше всего страдает из-за карантина.