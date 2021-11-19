В Минздраве призвали не верить фейкам о выплате денег за прививку против COVID-19

Ольга Липич
Covid
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В Минздраве призвали не верить фейкам о выплате денег за прививку против COVID-19

В Украине в настоящее время не существует официального механизма выплат за прививку против коронавирусной болезни. Информация, распространяемая в социальных сетях, является ложной.

Речь идет о выплате тысячи гривен, о чем ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Как отметила заместитель главы украинского министерства здравоохранения Мария Карчевич на брифинге 19 ноября, который транслировался в Facebook, такой механизм будет обнародован позже.

Она рассказала, что в интернете начала появляться информация о том, как украинцы могут получить тысячу за вакцинацию против COVID-19. Такие сообщения публикуют в социальных сетях якобы от имени Минздрава. Однако, по словам Карчевич, это фейк.

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На самом же деле, такая информация не является официальной – соответствующего механизма в нашем государстве в настоящее время не существует.

Карчевич добавила, что в последнее время правоохранительные органы начали фиксировать признаки атак на украинскую систему здравоохранения. По ее словам, атаки проходят с российской стороны, их заметили представители Службы безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский заявил, что все, кто получил две прививки от коронавируса, смогут получить 1 тысячу гривен через приложение Дія. За них можно будет приобрести абонемент в спортзал, потратить концертные билеты или на путешествия.

  • Эти средства не будут давать наличными на руки – сумма будет своеобразным депозитом, который можно потратить на определенный список услуг, сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров.

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