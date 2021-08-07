В Минздраве пообещали ослабление карантина для вакцинированных: какие привилегии готовят

В Министерстве здравоохранения Украины допустили возможность введения определенных преференций для вакцинированных граждан. Так, в настоящее время на стадии разработки находится так называемый внутренний COVID-сертификат, который может стать определенным пропуском на публичные мероприятия, рестораны, в общественный транспорт и тому подобное.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Радио Свобода". По его словам, внедрить такие сертификаты могут уже с середины сентября этого года.

"Скорее всего, мы будем это (ослабление ограничений для вакцинированных – ред.) просматривать ближе к середине сентября, когда будут дифференцированные подходы", – отметил он.

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По его словам, технические возможности по внедрению такого подхода в Украине уже существуют. Разработкой занимается Министерство цифровой трансформации. Опыт позаимствовали у европейских странах, где такие QR-коды уже успешно работают.

"Потенциально он (внутренний сертификат – ред.) может быть использован для доступа к публичным мероприятиям, в рестораны или кинотеатры в случае, если человек будет протестирована или вакцинирован", – добавил Кузин.

Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сертификаты вакцинации против коронавируса могут быть запущены в Украине до 1 июля 2021 года. Они будут содержать данные о вакцинации, сделанные негативные ПЦР-тесты или выздоровления от COVID-19. Цель таких "паспортов вакцинации" – это свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии.

Наряду с цифровыми COVID-сертификатами будет введен их бумажный аналог. Такой документ должен появиться уже осенью 2021, сообщила проектный менеджер Министерства цифровой трансформации Екатерина Черногоренко. Она пояснила, что в бумажном COVID-сертификате будет QR-код, который будет считываться сканером.

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