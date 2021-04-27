В Минздраве озвучили, на сколько больницы заполнены пациентами с COVID-19

По Украине больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 загружены на 52%.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 26 апреля заявил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам министра, наибольшая загруженность зафиксирована в Хмельницкой области – 71%.

"В Украине нет заполненности больниц на 100%, больницы заполнены на 52%", – сказал он.

Кроме того, глава Минздрава добавил, что Кабинет министров выделил 693 миллиона гривен за закупку кислородных концентраторов для больниц первичного звена.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 26 апреля в Украине официально было подтверждено 2 030 333 случая коронавирусной инфекции. Из них 5062 – обнаружены за прошедшие сутки.

Также от COVID-19 в стране умерли уже 42 518 человек (+195 за сутки), а 1 579 438 пациентов (+6 910 за сутки) полностью победили болезнь.