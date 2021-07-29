В Минздраве оценили вероятность нового локдауна в Украине и рассказали об ограничениях

В Украине могут снова ввести жесткий карантин (локдаун), если произойдет вспышка заболевания COVID-19 и в регионах будет превышен показатель по одному из критериев эпидемиологической ситуации. Однако все будет зависеть от темпа вакцинации в стране.

Об этом для "Украинской правды" рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он отметил, что опыт многих стран показал, что при должном уровне вакцинации можно и вовсе отменить карантин. Также прививки от коронавируса помогают снизить количество смертей и даже побороть болезнь.

"Сейчас мы используем адаптивный карантин, работающий по фиксированным показателям. У нас есть общее условие: если в двух или более регионах в течение определенного времени превышено два или более показателей, то Украина будет переходить на следующий эпидуровень– то есть желтый, оранжевый или даже красный", – пояснил медик.

Видео дня

Кузин добавил, что все будет зависеть, как быстро будет проходить вакцинация и какое количество заражений будет фиксироваться по стране. При этом он подчеркнул, что пока в Украине нет признаков вспышки заболеваемости COVID-19.

Главный санитарный врач сказал, что в Украине для введения адаптивного карантина будут применять механизм, который действует в стране с ноября 2020 года.

"По итогам нескольких прошлых дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато. Угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области – там мы должны усилить систему обнаружения и изоляции контактных лиц и убедиться, что на уровне ОТГ применяют адекватные противоэпидемические мероприятия", – резюмировал Кузин.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Госпотребслужбы Игорь Рубан сказал, что новый штамм коронавируса Дельта может стать причиной для введения жесткого локдауна в Киеве уже с сентября.