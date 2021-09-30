В Минздраве объяснили, являются ли сердечно-сосудистые заболевания противопоказанием к вакцинации

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Вакцинация от коронавируса

Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием к вакцинации от коронавирусной инфекции. Наоборот, это показание к проведению вакцинации.

Это связано с тем, что человек с тяжелыми сопутствующими неинфекционными болезнями, потенциально в более тяжелой форме переносит коронавирусную болезнь. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает "РБК Украина".

"Больше людей считает, что у них есть какие-либо медицинские противопоказания. Но во время консультации у своего врача их убеждают, что то состояние, которое у них есть, не является медицинским противопоказанием к вакцинации от коронавирусной болезни", – отметил он.

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Кузин пояснил, что людям с наличием абсолютных медицинских противопоказаний выдается специальная медицинская справка, где это указано.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, наиболее опасен коронавирус COVID-19 для людей пожилого возраста, а именно после 60 лет. При этом в Украине наблюдается критически низкий процент вакцинации среди этой категории населения.

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