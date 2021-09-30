В Минздраве объяснили, являются ли сердечно-сосудистые заболевания противопоказанием к вакцинации
Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием к вакцинации от коронавирусной инфекции. Наоборот, это показание к проведению вакцинации.
Это связано с тем, что человек с тяжелыми сопутствующими неинфекционными болезнями, потенциально в более тяжелой форме переносит коронавирусную болезнь. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает "РБК Украина".
"Больше людей считает, что у них есть какие-либо медицинские противопоказания. Но во время консультации у своего врача их убеждают, что то состояние, которое у них есть, не является медицинским противопоказанием к вакцинации от коронавирусной болезни", – отметил он.
Кузин пояснил, что людям с наличием абсолютных медицинских противопоказаний выдается специальная медицинская справка, где это указано.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, наиболее опасен коронавирус COVID-19 для людей пожилого возраста, а именно после 60 лет. При этом в Украине наблюдается критически низкий процент вакцинации среди этой категории населения.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.