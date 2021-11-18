В Минздраве объяснили, является ли наличие антител к COVID-19 основанием для отказа от вакцинации

Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодняшний день неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются.

Как уточнили в Минздраве, выявить антитела (иммунную реакцию на вирус) в организме человека к коронавирусу можно при помощи иммуноферментного анализа (ИФА) на основе исследования венозной крови. Такой метод тестирования определяет иммуноглобулины двух типов: IgM и IgG и в первом случае указывает на острую фазу заболевания, во втором – на то, что человек уже переболел коронавирусом и имеет антитела к болезни.

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В ведомстве отметили, что наличие антител к COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни.

Определить болен ли человек можно при помощи двух типов тестирования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест) и экспресс-теста на антиген. Оба вида скрининга позволяют выявить активную фазу инфекции.

Чтобы провести ПЦР-тестирование, у пациента берут мазок из носоглотки и с гортани. Такой метод эффективен в начале заболевания, а наибольшая его чувствительность между 7 и 14 днями после инфицирования человека.

Экспресс-тест на антиген также осуществляется через мазок из носа и рта. И он также наиболее информативен в начале заболевания.

В Минздраве подчеркнули, что оба теста говорят об активной стадии заболевания, но не показывают, болело ли человек коронавирусом ранее.

"Основанием для установления диагноза COVID-19 остается только результат ПЦР-тестирования", – сказали в Минздраве.

Определить наличие коронавируса или иммунной реакции на него можно и в домашних условиях, купив при этом определенный тест в аптеке, однако, как сказано в сообщении ведомства, такая диагностика не может быть валидной для доступа, например, в общественные места или поездки в общественном транспорте. Главная причина – отсутствие уверенности в правильности проведения тестирования.

В Минздраве напомнили, что на бесплатную диагностику коронавируса человека должен направить семейный врач. При этом анализ должны проводить: лицам с подозрением на COVID-19, лицам с признаками других ОРВИ, лицам с признаками вирусной пневмонии, пациентам с внегоспитальной пневмонией, контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

В Минздраве уточнили, что ни один из тестов не является обязательным перед проведением вакцинации.

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