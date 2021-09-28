В Минздраве объяснили, почему важно вакцинироваться от COVID-19 переболевшим

Людям, которые уже болели коронавирусом, все равно важно делать прививки против него. Ведь антитела к инфекции не вечны, и именно вакцинация дает дополнительную защиту к естественному иммунитету.

На этом подчеркнули в Министерстве здравоохранения Украины (Минздрав). Разъяснение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Вакцинацию для защиты от COVID-19 рекомендуют и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подчеркивая: иммунитет после перенесенного заболевания зависит индивидуально от каждого организма.

"Даже если вы уже переболели, вам следует сделать прививку. Защита, которую кто-то получает от COVID-19, будет варьироваться от человека к человеку, и мы также не знаем, как долго может длиться естественный иммунитет", – говорится в материалах на сайте организации.

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Помимо этого, вакцинированные люди, переболевшие коронавирусом, имеют в два раза выше риск повторно заразиться им, чем вакцинированные.

Такие данные показало одно из исследований Центров по контролю и профилактике заболеваний в США ( CDC ).

"Чтобы снизить вероятность заражения в будущем, всем людям должна быть предложена вакцина против COVID-19. Даже тем, кто раньше был им инфицирован", – пришли к выводу ученые.

Учитывая это, в Минздраве призвали украинцев: если хотите быть уверены в защите от тяжелого течения, госпитализации и смерти от коронавируса – вакцинируйтесь.

Отметим: по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, не нужно ждать шести месяцев после перенесения COVID-19, чтобы иммунизироваться – прививки можно делать сразу после выздоровления.

Кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко добавила, что благодаря этому люди получают дополнительные антитела. А в итоге переболевшие и вакцинированные будут иметь лучшую иммунную защиту от повторного инфицирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве рассказали, для представителей каких профессий вакцинация против COVID-19 может стать обязательной в Украине. В ведомстве уже подготовили соответствующий список, который еще предстоит утвердить официально.