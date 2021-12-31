В Минздраве объяснили, почему важно вакцинироваться от COVID-19 людям с хроническими болезнями

Некоторые украинцы не желают вакцинироваться, так как считают, что имеют для этого противопоказания, а именно – те или иные хронические заболевания. Однако такое убеждение лишь становится дополнительным фактором риска.

Как заявили в Минздраве, в октябре по заказу ЮНИСЕФ был проведен опрос среди украинцев, который показал, что 25% из числе тех, кто не вакцинировался,, считают, что они не могут сделать прививку от коронавируса из-за того, что у них есть к ней противопоказания. Однако, как подчеркнули в Минздраве, прививки полностью противопоказаны только тем, кто имел тяжелую аллергическую реакцию на первую дозу вакцины или на один из ее компонентов, а это всего 1% от взрослого населения страны.

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Чтобы развеять сомнения тех, кто еще сомневается в необходимости вакцинации, Минздрав обратился к специалистам, которые объяснили риски, связанные с отказом от прививки от коронавируса.

Так, кардиолог, кандидат медицинских наук и заведующий диагностическим отделом Центра инновационных медицинских. технологий Национальной Академии наук Украины Вера Горбачева отметила, что людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний необходимо вакцинироваться от COVID-19, так как болезнь, в случае заражения коронавирусом, у таких пациентов протекает значительно тяжелее и может дать очень серьезные осложнения.

Ответственно подойти к вакцинации она призвала тех, у кого диагностированы ишемическая болезнь, сердечная недостаточность, есть врожденные пороки сердца.

"Пациенты с такими заболеваниями больше подвержены инфицированию и тяжелому течению болезни", – подчеркнула врач.

Со своей стороны кандидат медицинских наук, главный эксперт по эндокринологии департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА, эндокринолог высшей категории Оксана Марусин подчеркнула, что нужно также прививаться людям с сахарным диабетом и эндокринными заболеваниями, ведь "коронавирусная болезнь может быть для них крайне опасной".

Врач отметила, что убедить прививаться людей с заболеваниями щитовидной железы значительно труднее. Они ошибочно считают, что аутоиммунные заболевания являются противопоказанием к вакцинации от коронавируса.

"Это неправда. Каждый день получаю по несколько звонков от таких пациентов с просьбой о консультации. Конечно, всем рекомендую вакцинироваться", – сказала она.

О том, что важно прививаться людям с онкологическими болезнями, рассказал Александр Стаховский, онколог- хирург-уролог высшей категории Национального института рака, доктор медицинских наук. Он подчеркнул, что у таких пациентов очень высокий риск умереть вследствие осложнений COVID-19.

"Прививка от COVID-19 является приоритетной для пациентов, имеющих диагноз "онко"… Риск умереть от онкологии у наших пациентов значительно меньше, чем риск умереть от осложнений, которые может вызвать у них коронавирусная болезнь", – сказал врач.

Онколог добавил, что сделать прививку можно как в активной фазе онкозаболевания, так и тем, кто находится в стадии ремиссии.

"Тем пациентам, которые проходят химиотерапию, следует посоветоваться со своим врачом, когда лучше прививаться, чтобы вакцинация дала оптимальную защиту", – добавил онколог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии ужесточили карантин для невакцинированных и значительно ограничили их возможность передвигаться общественным транспортом.