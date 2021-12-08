В Минздраве объяснили, почему переболевшим COVID-19 нужно вакцинироваться, и привели цифры

Переболевшие коронавирусной инфекцией могут заразиться коронавирусом, а потому им следует пройти вакцинацию. Сделать это можно на 28-й день после выздоровления.

Как сообщил Минздрав со ссылкой на заведующего отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александра Заику, вакцинироваться необходимо даже переболев коронавирусом. Он же отметил, что полагаться на собственный иммунитет не стоит.

"Если вы переболели коронавирусом вам все равно нужно пройти полный курс вакцинации. Не известно, какой период будет длиться иммунитет после перенесенной болезни", – отметил Заика.

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Он подчеркнул, что до сих пор не известно о случаях, когда вакцинация после перенесенной болезни навредила человеку.

"Но есть исследования, которые говорят о том, что не вакцинированные люди, перенесшие коронавирус, имеют вдвое больший риск заболеть, чем вакцинированные", – сказал заведующий отделом стратегии иммунизации.

Он же объяснил, что если человек все же подхватил инфекцию после первой вакцины, то следует сначала выздороветь, а затем отсчитав 28 дней, закончить иммунизацию от COVID-19.

Заика поделился цифрами и сказал, что 96,5% умерших от осложнений коронавирусной болезни – были невакцинированы. Также в Украине за предыдущие три месяца 94% госпитализированных с COVID-19 были невакцинированы от инфекции.

Всего по данным Минздрава, в Украине полный курс вакцинации против коронавируса прошли 38% взрослого населения. За прошедшую неделю было проведено почти 1,3 млн прививок против COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Ольга Голубовская объяснила, нужно ли украинцам колоть бустерную дозу вакцины от коронавируса.