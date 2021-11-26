В Минздраве назвали условия получения сертификата о выздоровлении от COVID-19: как сгенерировать в Дії
Украинцы, переболевшие коронавирусом, получили возможность сгенерировать соответствующий сертификат в мобильном приложении Дія. Правда, сделать это можно будет не раньше 15-го дня после установления диагноза.
Об этом заявила заместитель главы Министерства здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич. Детали она рассказала на онлайн-брифинге 26 ноября, который транслировался на Facebook-странице Минздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По ее словам, сейчас таким документом пользуются уже более 300 тысяч граждан, успешно загрузивших его в Дії. В тоже время отметила, что для этого обязательно, чтобы данные о перенесенной болезни были внесены семейным врачом в электронную систему здравоохранения.
"Такой сертификат могут получить все, кто недавно переболел коронавирусом, и имеет подтвержденный врачом диагноз. Но только если информация о нем была внесена в электронную систему здравоохранения, документ о выздоровлении сгенерируется в приложении", – пояснила специалист.
Карчевич напомнила, что соответствующий сертификат будет действовать только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 не раньше чем за 105 дней до запуска нового сертификата и дальше.
Ведь, по рекомендациям ВОЗ, после болезни можно и нужно вакцинироваться не позднее чем через три месяца со дня появления симптомов.
"Еще одно важное правило: сгенерировать такой документ в Дії можно не ранее чем на 15 день после установления диагноза. Срок действия документа будет составлять 90 дней и будет считаться со дня загрузки", – подчеркнула заместитель министра здравоохранения.
Как сообщал OBOZREVATEL, также недавно в Дії стало возможным оформить COVID-сертификат на основе ПЦР-теста с отрицательным результатом на коронавирус. Такой электронный документ считается действительным в течение 72 часов после исследования.
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