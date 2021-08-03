В Минздраве назвали страны, куда можна полететь после полной вакцинации от COVID-19
Министерство здравоохранения разместило информацию о том, куда украинцы могут полететь в случае окончания курса вакцинации. В ведомстве отмечают, что список стран, куда могут путешествовать граждане нашей страны постоянно расширяется.
Как сообщил Минздрав на своей странице в Facebook, пересекая границу, украинцам необходимо помнить, что сертификат о прохождении полного курса вакцинации должен быть переведен на английский язык. Также следует обращать внимание на то, какие препараты сертифицированы в том или ином регионе.
Согласно данным, размещенным МОЗ, те, кто ввел один из препаратов Pfizer & BioNTech, Spikevax от Moderna или AstraZeneca, могут отправляться в путешествие во Францию, Испанию, Швецию, Германию, Румынию, Финляндию, Грецию, Австрию, Болгарию, Сербию, Литву, Латвию, Грузию, Боснию и Герцоговину, Словакию, Хорватию, Молдову, Швейцарию, Черногорию, Люксембург, Турцию.
В то же время, чиновники отметили, что те, кто ввел вакцину CoronaVac, не смогут отправиться во Францию, Румынию, Литву, Латвию, Хорватию и Люксембург. В этих странах вакцина не сертифицирована.
Беспрепятственный въезд возможен в: Данию, Нидерланды, Италию, Албанию. Эти страны не требуют никаких документов подтверждающих прививку от коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL, американские фармацевтические компании Pfizer и Moderna подняли стоимость своих вакцин. Дороже их будут продавать в европейские страны.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.