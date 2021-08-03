В Минздраве назвали страны, куда можна полететь после полной вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения разместило информацию о том, куда украинцы могут полететь в случае окончания курса вакцинации. В ведомстве отмечают, что список стран, куда могут путешествовать граждане нашей страны постоянно расширяется.

Как сообщил Минздрав на своей странице в Facebook, пересекая границу, украинцам необходимо помнить, что сертификат о прохождении полного курса вакцинации должен быть переведен на английский язык. Также следует обращать внимание на то, какие препараты сертифицированы в том или ином регионе.

Согласно данным, размещенным МОЗ, те, кто ввел один из препаратов Pfizer & BioNTech, Spikevax от Moderna или AstraZeneca, могут отправляться в путешествие во Францию, Испанию, Швецию, Германию, Румынию, Финляндию, Грецию, Австрию, Болгарию, Сербию, Литву, Латвию, Грузию, Боснию и Герцоговину, Словакию, Хорватию, Молдову, Швейцарию, Черногорию, Люксембург, Турцию.

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В то же время, чиновники отметили, что те, кто ввел вакцину CoronaVac, не смогут отправиться во Францию, Румынию, Литву, Латвию, Хорватию и Люксембург. В этих странах вакцина не сертифицирована.

Беспрепятственный въезд возможен в: Данию, Нидерланды, Италию, Албанию. Эти страны не требуют никаких документов подтверждающих прививку от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские фармацевтические компании Pfizer и Moderna подняли стоимость своих вакцин. Дороже их будут продавать в европейские страны.