В Минздраве назвали симптомы COVID-19, при которых нужно вызывать 'скорую'

Главными симптомами, когда необходимо вызывать карету "скорой" являются: боль в груди и низкая сатурация. Высокая температура не является поводом для вызова бригады скорой помощи.

Как заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время онлайн-брифинга, система здравоохранения Украины в период вспышки коронавирусной инфекции испытывает колоссальную нагрузку. А вызовы медиков на дом "без видимой на то причины" еще больше усложняют их работу.

Он отметил, что только в сутки медицинская служба получает около 55 тысяч вызовов и их число только растет.

Кузин обратился к украинцам и призвал вызывать медиков только в экстренных случаях. Он же назвал симптомы, когда приезд бригады врачей на дом необходим. По его словам "скорую" можно вызывать если пациент: ощущает боль в груди, у него наблюдаются признаки дыхательной недостаточности, его сатурация падает ниже 92.

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"Вызывая врачей при отсутствии значительных симптомов во время пандемии COVID-19 означает, лишить возможности врачей спасти жизнь того, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи", –пояснил Игорь Кузин.

В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что большинство пациентов с коронавирусом испытывают легкие симптомы болезни. Среди них наиболее распространены: кашель, повышение температуры тела, утомляемость.

Реже коронавирус проявляется в: болях в горле, мышцах и суставах, диарее, головной боли и конъюнктивите, в потере вкуса и обоняния, кожных изменениях.

Серьезными симптомами COVID-19 в ВОЗ считают: затрудненное дыхание или одышку, боль или чувство сдавливания в груди, нарушение речи или двигательных функций.

Там же посоветовали, именно при серьезных симптомах срочно обращаться за медицинской помощью.

"Лицам с легкими симптомами болезни и отсутствием патологий следует оставаться дома и стараться облегчить симптомы", – отметили в ВОЗ.

В организации уточнили, что с момента заражения COVID-19 и до появления симптомов болезни обычно проходит 56 дней, но в некоторых случаях инфекция может дать о себе знать намного раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая Центра терапии клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Марта Сайко рассказала, какой симптом коронавируса должен вызвать и беспокойство.