В Минздраве назвали регионы Украины с самыми высокими показателями COVID-вакцинации

С начала активной кампании по вакцинации в Украине только три региона превысили отметку 50% взрослого населения, получившего хотя бы одну прививку против коронавируса. Это Киев (67%), Киевская область (55%) и Полтавская (52%).

Об этом передает OBOZREVATEL, ссылаясь на главу Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга. Только в самой столице больше половины жителей прошли полный курс иммунизации двумя дозами – их число составило 65%.

"К этим показателям уверенно приближаются Днепропетровская, где жители получили хотя бы одну дозу в количестве 49%, и Черкасская – 47%", – указал Ляшко.

Министр здравоохранения добавил, что на улучшение показателей и стремительный процесс вакцинации действует новое постановление ведомства, расширяющее список профессий, которые не допускаются к работе без получения препарата от COVID-19. Оно начнет действовать уже с 9 декабря.

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"Документ не запрещает допускать к работе тех людей, которые получили хотя бы одну дозу вакцины. Первый этап всего курса нельзя считать отказом или уклонением от вакцинации, поэтому ограничений для таких граждан при допуске на работу нет", – заключил чиновник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз официально одобрил смешивание препаратов против COVID-19 при вакцинации двумя прививками.