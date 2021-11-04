В Минздраве назвали области, в которых хуже всего ситуация с вакцинацией от COVID-19

По состоянию на 4 ноября западные регионы Украины оказались в "аутсайдерах" по темпам вакцинации взрослого населения от COVID-19, а именно Закарпатская и Волынская области, где количество вакцинированных едва превышает отметку в 20%. В лидерах по этому показателю по-прежнему остается город Киев.

Об этом на брифинге по ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, более 40% взрослого населения привились только в трех областях – Киевской, Полтавской и Днепропетровской.

"Наибольшее количество вакцинированных, по крайней мере одной дозой, в Киеве – 54,2%. В Киевской области – 43,7%, в Полтавской – 42,1%. Также сегодня впервые 40-процентный показатель достигнуто в Днепропетровской области. Наихудшие показатели достаточно продолжительное время в Закарпатской области, где вакцинированы всего 23,2% взрослого населения и в Волынской области – 25,2%", - рассказал министр.

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Интересно, что по данным исследования UNICEF и USAID, 60% украинцев положительно относятся в вакцинации, 62% - согласны с тем, что нужно сделать прививку от COVID-19. Также Ляшко отметил, что 42% граждан готовы привиться, но только при определенных обстоятельствах.

В то же время система мониторинга распространения эпидемии коронавируса говорит о том, что в Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили 10,9 миллиона человек, полный курс вакцинации завершили 7,7 миллиона граждан.

К слову, на сегодняшний день в Украине 95% человек, кто оказался в реанимации инфекционных отделений с диагнозом COVID-19, не вакцинированы ни одной дозой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличили штрафы за поддельные COVID-сертификаты. Если раньше обычной практикой было наложение штрафов в 680-850 грн, то теперь назначают выплату уже 2,5-4,2 тыс. грн. То есть штрафы повысились в 3-5 раз.