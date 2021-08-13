В Минздраве назвали области, которые в лидерах по вакцинации от COVID-19

В Украине растет число вакцинированных граждан. В первую пятерку по числу привитых вошли: Киевская, Полтавская, Черкасская и Черниговская области.

Как сообщили в Минздраве, по состоянию на 11 августа, всего в стране было проведено 4, 4 млн. вакцинаций. Полностью завершили иммунизацию 2,6 млн. украинцев.

Наибольшее число вакцинированных – в столице, там одной дозой привиты 667 тысяч человек. Две дозы препарата получили 395 тысяч жителей Киева.

Аутсайдерами по обхвату населения остаются: Волынская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Ровенская и Одесская области.

Видео дня

В Минздраве подчеркнули, что украинские медики наращивают темпы вакцинации. Так, если в июле было введено 2,9 млн. доз, за четыре предыдущих месяца - всего 2,7 млн. За одиннадцать дней августа, медработники ввели более 1,4 млн. доз вакцин.

Также, в ведомстве отметили, что на 11 августа на национальных и региональных складах находится почти семь млн ​​доз вакцин от коронавирусной инфекции разных производителей. Страна продолжает получать новые партии вакцины. В Минздраве считают, что этого достаточно, чтобы прививать значительную часть населения страны.

В течение минувших суток на территории Украины работали 1002 мобильные бригады, 2860 прививочных пунктов и 329 центров вакцинации населения.

По состоянию на 13 августа 2021 года за прошедшие сутки в Украине COVID-19 обнаружили у 1263 человек, 613 – госпитализированы. От инфекции умерло 44 человека, выздоровели – 1007.

По данным Telegram-канала "Коронавирус_инфо", всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 2 263 864 случая заражения, 53 217 смертей и 2 195 798 выздоровлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи объяснили, можно ли делать прививку от коронавируса беременным.