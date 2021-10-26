В Минздраве назвали области, где койки с кислородом заполнены на 80%: ситуация ухудшается

В Министерстве здравоохранения признали, что ситуация с госпитализацией пациентов с COVID-19 в Украине становится все более критической. На сегодняшний день в больницах трех регионов места с кислородом заполнены на 80%.

В целом в медучреждениях страны показатель загруженности коек с кислородом составляет более 67%. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 26 октября, который транслировался на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ситуация с количеством госпитализированных набирает угрожающие обороты. В некоторых областях показатель заполненности коек, позволяющих проводить кислородную терапию, достигает уже 80% – это Донецкая и Запорожская", – рассказал Ляшко, а вскоре в этот список добавилась еще и Сумщина.

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В регионах, где ситуация наиболее напряженная, места с кислородом заняты так:

Донецкая область – 89%;

Запорожская область – 84,8%;

Сумская область – 82,8%;

Одесская область – 79,1%;

Херсонская область – 78,7%;

Николаевская область – 77%.

Добавим: за сутки 25 октября в стране обнаружили 19 120 новых случаев заражения коронавирусом, а 2939 человек госпитализировали.

По данным портала СОТА от Аппарата СНБО, на 26 октября в больницах разных областей было занято 47 134 места из всех отведенных 69 643. Это составляет 67,7% от общего койкофонда в опорных медучреждениях.

В областях уровень загруженности коек в отделениях интенсивной терапии составляет 64,7% – 3228 койкомест заняты из всех 4989. Из всех госпитализированных 1575 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 25 октября в Украине от последствий коронавируса умерли 734 человека. Это стало самым большим количеством летальных исходов с начала пандемии.