В Минздраве назвали два условия, при которых дети могут получить прививку от COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Вакцинация детей от коронавируса

Дети в Украине могут получить прививку от коронавирусной инфекции. Это возможно только в двух случаях.

Вакцинироваться можно, если ребенок выезжает за границу и там нужна прививка от COVID-19. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, передает "ТСН".

Также вакцину от коронавируса предоставляют тяжелобольным детям или несовершеннолетним с сопутствующими заболеваниями и родители либо врач считают, что необходима вакцинация. Кузин подчеркнул, что в ином случае сделать прививку ребенку в Украине пока невозможно.

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Как можно получить прививку

Для того, чтобы записаться на вакцинацию против коронавируса, родители 12-15-летних украинцев или же подростки, которым исполнилось 16-17 лет, должны обратиться к своему семейному врачу или педиатру.

Какой вакциной прививают

В Украине Министерство здравоохранения позволило вакцинировать детей от 12 лет препаратом Comirnaty производства компаний Pfizer и BioNTech.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине 8 августа стартовала вакцинация против коронавируса детей и подростков от 12 до 17 лет. Первую прививку, по решению родителей, получили пятеро юных жителей Буковины.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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