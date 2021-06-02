В Минздраве напомнили о 7 правилах для тех, кто болеет COVID-19 дома

Украинцам, которые борются с коронавирусом в домашних условиях без госпитализации, следует помнить о необходимости постоянного консультирования с врачом. Особенно это необходимо в случае возникновения тревожных симптомов.

Памятку с рекомендациями обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook. Специалисты отметили, что домашнее лечение допускается лишь в том случае, если состояние пациента не критическое. В целом людям, у которых диагностирована указанная болезнь, стоит соблюдать такие семь пунктов.

1) Не покупайте лекарства, которые вам не назначал врач. Особенно это касается антибиотиков, которые нельзя пить без соответствующих анализов. Ведь эти препараты эффективны против бактерий, а не вирусов.

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2) Не тратьте деньги на противовирусные препараты, потому что они не предотвращают COVID-19.

3) Если у вас длительное время держится температура более 38,5 градусов и жаропонижающие не помогают – это повод связаться с врачом или вызвать скорую.

4) У вас появилась одышка, а сатурация падает ниже 95% – об этих симптомах тоже стоит сообщить семейному врачу или обратиться в скорую. Так же медикам следует сообщать о тошноте, рвоте или диарее, которые не удается остановить самостоятельно, а также об изменениях психического состояния (спутанность или потеря сознания, вялость).

5) Пейте много жидкости.

6) Регулярно проветривайте комнату и, если есть возможность, не контактируя с окружающими, выходите на прогулку.

7) Не забывайте регулярно мыть руки и и по возможности держать дистанцию с близкими, если они не болеют.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве заверили, что украинцы с хроническими болезнями без противопоказаний к вакцинации от COVID-19 не должны бояться этой процедуры. Ведь она может спасти им жизнь и облегчить течение коронавируса в случае инфицирования.