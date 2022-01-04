В Минздраве изменили схемы комбинирования COVID- вакцин: какие препараты можно смешивать. Инфографика

В Украине изменили правила комбинирования вакцин против коронавирусной болезни. Речь идет о схемах использования различных препаратов для основного курса прививок от COVID-19.

Таким образом, Министерство здравоохранения одобрило рекомендации от Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ). Отныне препарат CoronaVac компании Sinovac Biotech можно совмещать с AstraZeneca, Moderna или Comirnaty от Pfizer/BioNTech, сообщили на сайте Минздрава во вторник, 4 января.

В Украине доступны следующие схемы использования различных препаратов для вакцинации:

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▪️ первая доза CoronaVac + вторая доза AstraZeneca, Pfizer или Moderna;

▪️ первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;

▪️ первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca.

При этом интервал между введениями разных препаратов для всех схем – 28 дней. В ведомстве также отметили, что указанные схемы можно использовать для дополнительной или бустерной дозы.

Отметим, что комбинированная прививка AstraZeneca и Pfizer повысила уровень антител в организме человека в шесть раз по сравнению с двумя дозами AstraZeneca. При анализе использовались различные комбинации от двух одинаковых вакцин к двум разным, введенным в разном порядке.

Напомним: британские ученые заявили, что прививки дают сильную защиту от коронавируса даже в случае сочетания доз разных вакцин. Наибольший иммунный ответ наблюдается при комбинации мРНК-вакцин. В то же время британский профессор Вэй Шен Лим заявил, что бустерная вакцинация может помочь защититься от штамма Омикрон. По его мнению, вакцины Pfizer и Moderna будут лучшими для введения третьих дозировок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине одобрили бустерную вакцинацию от коронавируса. Ее будут вводить людям старше 60 лет через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19.