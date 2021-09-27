В Минздраве дали прогноз, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в Украине

Наибольшую нагрузку на систему здравоохранения связанную с заболеваемостью коронавирусом, в Минздраве прогнозируют в ноябре. Однако не исключают, что резкий всплеск инфицирования COVID-19 может начаться раньше.

Как рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью РБК-Украина, динамика заболеваемости в стране продолжает расти. Наибольшее число новых случаев заражения составляет штамм Дельта.

Кузин отметил, что прогнозированием эпидситуации в стране занимается несколько организаций, в том числе: Национальная академия наук Украины, американский Институт исследования политики в области общественного здоровья, Киевская школа экономики, Всемирная организация здравоохранения.

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По его словам, прогнозы данных организаций обновляются каждую неделю, и если ранее они предсказывали пиковую ковид-нагрузку на ноябрь - декабрь, то сейчас эксперты допускают, что она может начаться раньше, например, в октябре.

"Назвать точные даты сложно, так как события происходят очень быстро и число новых случаев заражения растет", – отметил Кузин.

Он же подчеркнул, что во многом ситуация будет зависеть от самих украинцев. Речь идет о соблюдении карантинных ограничений и вакцинации.

Глава санитарного ведомства призвал всех граждан страны чем быстрее выбрать для себя пункт вакцинации, препарат для прививки и "наконец вакцинироваться".

"Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости", – сказал Кузин.

Как сообщил Минздрав, ситуация в стране продолжает ухудшаться и уже пять областей второй день подряд демонстрируют показатели оранжевой зоны карантина. Так, показатели оранжевой зоны имеют Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская области. Наихудшая ситуация сложилась в Тернопольской области – там динамика составляет 102, 2%, при норме не более 50%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США считают, что после волны штамма "Дельта", в случае высокого процента вакцинации в большинстве стран, пандемия наконец может пойти на спад.