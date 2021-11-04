В Минздраве дали прогноз, когда в Украине заболеваемость COVID-19 пойдет на спад

Ближайшие 2-3 недели в Украине ожидаются наиболее сложными в ситуации с COVID-19. Постепенное уменьшение нагрузки на систему здравоохранения стоит ожидать лишь к середине декабря.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, пиковая коронавирусная нагрузка на систему здравоохранения произойдет уже в ближайшие недели.

"По нашим прогнозам и моделям, которые мы используем, пиковая нагрузка на систему здравоохранения ожидается в ближайшие 2-3 недели с постепенным убыванием к середине декабря 2021 года. Это наши прогнозы", - заявил главный санитарный врач.

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В Минздраве отмечают, что после перехода области в "красную" зону замедление распространения инфекции фиксируется спустя 12-14 дней.

"Сейчас крайне осторожно нужно прогнозировать эпидемиологическую ситуацию. Мы фиксируем, что в регионах, которые заходят в красную зону, приблизительно на 12-14 день начинают наблюдаться признаки замедления эпидемиологического процесса и выхода на плато либо улучшения ситуации", - говорит Кузин.

Главсанврач утверждает, что на сегодняшний день наиболее эффективной мерой по борьбе с COVID-19 остается вакцинация. Тем не менее санврач также призвал не забывать носить маски, соблюдать физическую дистанцию и не пренебрегать профилактическими мерами карантина.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине ситуация с коронавирусом близка к катастрофической – в последние дни стремительными темпами увеличивается количество заболевших. Мы на втором месте в Европе по смертности из-за COVID-19. Страна преодолела отметку в 700 летальных случаев в сутки.