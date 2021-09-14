В Мариуполе уничтожат тисячу доз вакцины Moderna: не успели уколоть

В четверг, 16 сентября, в мариупольских центрах вакцинации истекает срок годности препарата от Moderna. После этой даты медики будут вынуждены утилизировать остатки доз. Поэтому они призывают всех мариупольцев, которые получили первую прививку этой вакциной, срочно прийти и вакцинироваться во второй раз.

Об этом сообщает местное издание "Приазовский рабочий". Отмечается, что в Мариуполе первую дозу этой вакцины получили 10,5 тысячи горожан. Из них 9,5 тысячи человек вакцинировались второй дозой. Поэтому на сегодня осталась тысяча доз Moderna, срок годности которых истекает уже через день.

Руководитель департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель рассказал, что некоторые из тех, кто вакцинировался первый раз, неправильно указали свои номера телефонов и поэтому медики не могут с ними связаться. Он обратился ко всем мариупольцам, которые получили только первую прививку Moderna.

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"Moderna после размораживания может храниться не более 30 дней, ее надо использовать в течение этого времени – до 16 сентября. Мы призываем всех, кому необходимо получить вторую дозу этой вакцины, прийти в медико-санитарные центры, пункты массовой вакцинации – Порт-Сити и мультицентр в Левобережном районе", – призвал Ремпель.

Чиновник также отметил, что Moderna поставляться в Мариуполь больше не будет.

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