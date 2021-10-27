В Мариуполе общественные туалеты закрыли для невакцинированных

В городе Мариуполь Донецкой области на одном из рынков запретили посещать общественный туалет тем, что не получил прививку от коронавируса или не имеет отрицательного ПЦР-теста. Объявление повесили перед входом в уборную.

Соответствующее фото объявления разместили на странице сообщества "MDK Мариуполь" в Instagram в среду, 27 октября. Речь идет о рынке "Центральный".

Такое сообщение разместила администрация центрального рынка. Согласно ему, воспользоваться туалетом люди могут только при условии:

наличия отрицательного ПЦР-тест, который действителен не более 72 часов;

если человек полностью вакцинирован или привит одной дозой вакцины;

если есть документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом.

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Донецкий регион с 18 октября находится в красной зоне эпидемиологической опасности. Согласно нормам карантина в условиях "красной" зоны, все сотрудники и посетители непродовольственных рынков должны иметь документы, подтверждающие COVID-безопасность.

В "красной" зоне запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре горсовет предложил запретить пассажирам без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 пользоваться общественным транспортом.