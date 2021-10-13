В Литве пожилым людям будут платить €100 за вакцинацию против COVID-19
В Литве гражданам, которые до декабря 2021 года получат прививки от коронавирусной болезни COVID-19, выплатят денежное вознаграждение в сто евро. Это касается только людей в возрасте от 75 лет.
Об этом говорится в проекте правительства, который Сейм Литвы поддержал со второй попытки, передает LRT. В результате "за" решение о выплате вознаграждений вакцинированным пенсионерам проголосовали 68 депутатов, против выступили трое, а семеро воздержались.
Отмечается, что проект предусматривает, что компенсацию получат те, кто вакцинировался с сентября по декабрь 2021 года. Кроме того, выплаты будут предлагать людям пожилого возраста, которые получат третью дозу вакцины до апреля 2022 года.
Таким образом в стране будут поощрять пенсионеров делать прививки против COVID-19. Как рассказала министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене, в стране сейчас низкий уровень вакцинации среди пенсионеров. Из 270 тысяч граждан такого возраста прививки не получили и не переболели коронавирусом 80 тысяч литовцев.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской высказал предложение платить украинским пенсионерам по одной тысяче гривен за вакцинацию против коронавируса.
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