В крымском 'Артеке' зафиксировали вспышку коронавируса среди детей

Шестеро детей, которые отдыхали в лагере "Артек" оккупированного Крыма, заразились коронавирусом и попали в инфекционную больницу. Из-за вспышки инфекции "Роспотребнадзор" вынужден был провести эпидрасследование.

Об этом сообщило пропагандистское издание "Крыминформ". Отмечается, что информацию подтвердил так называемый замминистра здравоохранения Антон Лясковский.

По его словам, заразились дети из группы контактных лиц носителя инфекции среди отдыхающих. Все больные в хорошем состоянии, "тяжелых" пациентов якобы нет.

"Были небольшие признаки заболевания по типу ОРВИ, но, к сожалению, при анализе подтверждена новая коронавирусная инфекция. Никаких степеней тяжести, пневмоний пока не выявлено", – заверил "чиновник".

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По данным издания, речь идет по меньшей мере о шестерых детях. Контактировавших с зараженными поместили в обсерваторы – на базе санатория "Прибой" и в Армянскую городскую больницу.

"Для того, чтобы процесс не распространялся, контактные дети, самый близкий круг, с их согласия переведены в обсерватор – понаблюдать и взять соответствующие анализы. Если последние будут отрицательными, то детей вернут либо в "Артек", либо домой", – пояснил Лясковский.

После выявления вспышки COVID-19 в "Артеке" провели дезинфекцию. Если в ходе эпидрасследования "Роспотребнадзор" не зафиксирует распространения инфекции, лагерь продолжит работу.

Издание подчеркивает, что всего на оккупированном РФ полуострове коронавирус подтвержден у 45 972 человек, из них у 178 за последние сутки. Выздоровевших за весь период 42 262 человека, скончались 1446.

Напомним, что в феврале 2020 года в Крыму забили тревогу из-за эпидемии в "Артеке". Тогда большое количество детей попали в больницы якобы из-за вспышки пневмонии. Местные жители заявляли, что больных из лагеря вывозили автобусами, при этом оккупационные власти о тревожной инфекции умалчивали.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной 2021 года в Крыму оккупанты делали громкие заявления, что вакцинируют против коронавируса российским "Спутником V" не только жителей полуострова, но и иностранцев. Однако дальше слов дело не пошло. Крымчане рассказали, как РФ провалила борьбу с COVID-19 на полуострове.