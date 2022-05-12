В КНДР заявили о первом случае COVID-19: Ким Чен Ын приказал ввести локдаун и закрыть границы

Власти КНДР подтвердили первый случай заболевания COVID-19. Лидер страны Ким Чен Ын заявил о чрезвычайной ситуации и приказал подчиненным остановить распространение вируса.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Там отмечают, что случаи заражения вариантом "Омикрон" были обнаружены в Пхеньяне – анализы у жителей взяли 8 мая.

После этого во всей стране был введен режим "максимальной чрезвычайной ситуации" и объявлен локдаун.Также Ким Чен Ын приказал усилить контроль на границах страны.

"Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и надежно закройте пути для распространения зловредного вируса. Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим", – сказал он на заседании политбюро центрального комитета Трудовой партии.

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Из отчета Центрального телеграфного агентства Кореи не ясно, сколько случаев ковида зафиксировано. Однако, по мнению экспертов, чтобы Пхеньян публично признал заболевание Омикроном, ситуация в области общественного здравоохранения должна быть очень серьезной.

Отметим, власти КНДР утверждали, что в стране за все время пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. По их словам, не допустить проникновения COVID-19 помогло, в частности, полное закрытие границ. Пхеньян даже отказался от поставок вакцины в рамках механизма Covax.

Напомним, ранее в Европе объявили, что со следующей недели ношение масок в аэропортах и ​​на авиарейсах станет необязательным. Данное правило действовало с 2020 года.