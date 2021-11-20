Статистика занижена в разы? В КМИС сказали, сколько украинцев переболело COVID-19

Реальное количество украинцев, переболевших коронавирусом, превышает присутствующее в официальной статистике, по меньшей мере, вдвое. В настоящее время иммунитет к COVID-19 может иметь 35-40% граждан страны.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. "Официально переболело 3,3 миллиона украинцев. По моему мнению, примерно 7 миллионов реально переболело COVID-19", – заявил социолог (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).

По его словам, к таким выводам в КМИС пришли на основании данных социологического опроса, проведенного в апреле текущего года.

"Мы проводили исследование, в котором спрашивали, переболели люди коронавирусом или нет. Тех, кто сказал, что переболели, мы спрашивали, знают ли они это по анализам, или просто так считают", – пояснил Паниотто.

Он добавил: если опираться на количество респондентов, которые заявили, что болели, то реальная цифра заболеваний может в четыре раза превышать официальную. Впрочем, социолог отметил, что окончательные выводы следует делать, опираясь на количество людей, подтвердивших заболевание с помощью тестов.

"Оказалось, что у нас переболело в четыре раза больше людей, чем в официальной статистике. Но часть из них просто думает, что они болели. Тех, кто делал какие-то тесты, примерно вдвое меньше. Но они делают разные тесты, поэтому статистика не совпадает. Государство признает только ПЦР-тесты", – пояснил Паниотто.

Таким образом, согласно исследованию КМИС, количество украинцев, которые на сегодняшний день могли переболеть, составляет около 7 миллионов.

"Еще у нас примерно 20% сделали первую дозу прививки от коронавируса, вторую – вдвое меньше. Если брать тех, кто вакцинировался, и переболевших, то в общей сложности у нас получается 35-40% граждан, которые более или менее имеют какой-то иммунитет", – подытожил социолог.

Как писал OBOZREVATEL, по оценкам доктора медицинских наук, профессора Сергея Крамарева, эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад в течение ближайших недель. В настоящее время страна находится на плато.