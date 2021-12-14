В Китае зафиксирован первый случай заражения штаммом Омикрон: у больного не было никаких симптомов

Материковый Китай сообщил о первом случае заражения южноафриканским штаммом Омикрон. Заражение новым вариантом COVID-19 обнаружили в городе Тяньцзинь у человека, который вернулся из заграницы. У заболевшего нет никаких симптомов. Пациент находится на карантине и проходит лечение в специализированной больнице.

В то же время в восточной провинции Чжэцзян в последние недели наблюдается рост числа новых случаев заражения штаммом Дельта. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперты говорят, что при отсутствии надлежащего контроля вариант COVID-19 Омикрон может перевернуть стратегию Пекина по полному сдерживанию пандемии. С прошлого года этот метод гарантировал жителям Китая жизнь, в значительной степени свободную от вирусов, но он также был встречен критикой со стороны некоторых медицинских специалистов, которые выступали за альтернативный план сосуществования с вирусом с достаточным уровнем вакцинации.

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Другие специалисты говорят, что первый случай Омикрон в Тяньцзине произошел в связи с тем, что Пекин готовится к зимним Олимпийским играм, которые должны состояться в феврале.

Кроме того, появление варианта Омикрона также совпало с тем, что провинция Чжэцзян с населением более 65 млн человек боролась со своей первой в этом году кластерной вспышкой внутри страны.

По данным Центра системных наук и инженерии Университета Джона Хопкинса, за последний месяц в Китае зарегистрировано 1622 случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у более чем 112 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СНБО новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже на этой неделе. При этом эпидемиологическая ситуация в преддверии новогодних праздников обещает сохранять стабильность без непредвиденных скачков.

Напомним, предварительные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывают, что вариант коронавируса Омикрон более заразен, чем штамм Дельта и снижает эффективность вакцины. Но в то же время он вызывает менее серьезные симптомы.

Ранее ученые заявили, что две дозы вакцины против COVID-19 не вызывают достаточного количества антител к варианту Омикрон. Поэтому двух прививок может оказаться недостаточно для защиты от инфицирования тех, кто уже переболел, или иммунизированных.