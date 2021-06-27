В Китае выпустили мультфильм о вакцинации: антитела дубинками забивают коронавирус. Видео
В Китае создали анимационный мультфильм, содержащий рекламу вакцинации против коронавируса. В нем наглядно объясняется механизм действия вакцины.
Короткометражный видеоролик появился на видеосервисе Bilibili. Главные герои мультфильма – коты и панды. По сюжету видео коту колют прививку, в результате чего его антитела обретают способность распознавать COVID-19.
Так, когда получивший вакцинацию кот встречает больную коронавирусом панду, та чихает на него, но его антитела уже знают, как выглядит ковид, и благополучно забивают вирус молотками.
То, что главным героем ролика стал именно кот, является неслучайным выбором, пишет The Straits Times. Так, в Китае термин для обозначения вакцинации звучит yi miao, что напоминает кошачье мяуканье. Именно потому кошки стали символом прививочной кампании в Поднебесной.
В соцсетях ролик назвали лучшей рекламой вакцинации и самым наглядным объяснением принципа действия антиковидной вакцины.
Лучшее видео про вакцинацию эвер! pic.twitter.com/OB1Wh0PwMv— Артём Дерягин (@DerArto) June 22, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получит еще 5 миллионов доз CoronaVac – китайской вакцины против коронавируса. Поставки ожидаются уже в июле 2021 года.
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