В Китае началась новая волна COVID-19
В Китае 17 октября началась новая волна коронавирусной инфекции. С этого момента зафиксировали более 500 новых зараженных в 17 провинциях.
За минувший вторник, 2 октября, в стране зарегистрировали еще 93 случая инфицирования, передает "Интерфакс". Из них 35 зараженных в городе Хэйхэ на северо-востоке.
Китайские СМИ отмечают, что новая волна внутренних заражений связана с главным источником распространения, а именно провинциями Ганьсу, Хэйлунцзян и автономным районом Внутренняя Монголия. Отмечается, что тенденция распространения "тревожная", поскольку география обнаружения новых зараженных расширяется, несмотря на жесткие меры ограничения властей.
Самый высокий показатель заболеваемости наблюдается в Пекине. В столице зафиксировали восемь больных, что является рекордом с 19 января 2021 года в Китае.
Отметим, что с начала пандемии в стране зарегистрировали 97 тысяч 423 больных коронавирусом, умерли 4 тысяч 636 зараженных, выздоровели 91 тысяча 787 пациентов. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Китае на севере страны зафиксировали вспышку коронавируса. 11 провинций закрыли на карантин.
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