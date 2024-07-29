В Киеве зафиксировали резкий всплеск заболеваемости COVID-19: что известно

В Киеве зафиксировали всплеск заболеваемости COVID-19. Если в июне заболело 199 человек, то в июле с 1 по 21 число включительно уже 453 человека.

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Об этом говорится в ответе ГУ "Киевский городской Центр контроля и профилактики болезней" по запросу OBOZ.UA. За этот год коронавирус уже унес жизни более 50 киевлян.

"Заболеваемость в столице COVID-19 колеблется. Так, в мае заболело 266 человек, а в июне – 199 (взрослых – 188, детей – 11), в июле (включая 27 число) – 453 (взрослых – 415, детей – 38)", – сообщили в пресс-службе.

Важно добавить, что с 1 января и по 21 июля включительно в Киеве в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 52 человека. За этот период в целом зарегистрировали 4703 больных COVID-19.

Как сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, если по состоянию на 1 июля в медицинских учреждениях столицы находились двадцать больных с диагнозом COVID-19 и один с подозрением, то на сегодняшнее утро таких пациентов 73.

"Причем в среднем в больницы пока попадает около 20 человек в сутки. Напомню, что госпиталируют именно в сложных случаях протекания болезни. К сожалению, среди таких тяжелых больных – 18 детей", – обратила внимание Гинзбург.

COVID-19 – инфекционная болезнь, впервые обнаруженная у человека в декабре 2019 года в городе Ухань, Центральный Китай. Болезнь началась как вспышка, развившаяся в пандемию. Причиной болезни стал коронавирус SARS-CoV-2, циркуляция которого в человеческой популяции до декабря 2019 г. была неизвестна.

Как сообщал OBOZ.UA, британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca отзывает во всем мире разрешение на продажу своей вакцины против COVID-19 из-за "избытка доступных усовершенствованных вакцин". Это произошло через несколько месяцев после того, как фармацевтический гигант впервые в судебных документах признал, что эта вакцина может вызвать опасный побочный эффект.

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