В Киеве за сутки зарегистрировали более 1200 новых случаев COVID-19

В Киеве 22 октября зарегистрировали 1221 новый случай COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 23 229 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровел 461 киевлянин, умерли – 22.

Всего в Украине среди новых больных среди новых больных – 1777 детей и 438 медиков. Госпитализировали 5362 человека, летальных случаев – 483. На утро 23 октября общее количество заражений достигло 2 748 614 человека, выздоровели – 2 369 695.

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Отметим, по состоянию на субботу, 23 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 243,7 млн человек. За минувший день выявили 457 509 новых инфицированных, умерли еще 7732. Всего от болезни скончались почти 5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 220 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (82 тыс.), Великобритании (49 тыс.) и России (37 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 21 октября зарегистрировали 1323 новых случая COVID-19.