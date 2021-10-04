В Киеве за сутки зафиксировали почти 170 новых случаев COVID-19

В Киеве 3 октября зарегистрировали 169 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 4 821 гражданина.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

Среди новых больных – 448 детей и 50 медиков. Госпитализировали 2 092 человека, летальных случаев – 114. На утро 4 октября общее количество заражений достигло 2 460 010 человек, выздоровели – 2 264 52.

Видео дня

Отметим, по состоянию на понедельник, 4 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 235,7 млн человек. За минувший день выявили 303 127 новых инфицированных, умерли еще 4625. Всего от болезни скончались более 4,8 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 212,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (26 тыс.), Великобритании (30 тыс.) и Турции (27 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине за минувшие сутки, 2 октября, COVID-19 заразились 7 967 человек. Среди новых заболевших 822 ребенка и 88 медработников.