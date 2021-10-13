В Киеве за сутки зафиксировали около тысячи новых случаев COVID-19

В Киеве 12 октября зарегистрировали 978 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 16 309 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 218 киевлян, умерли – 19.

Всего в Украине среди новых больных – 1588 детей и 288 медиков. Госпитализировали 4 901 человека, летальных случаев – 471. На утро 13 октября общее количество заражений достигло 2 578 394 человека, выздоровели – 2 304 361.

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Отметим, по состоянию на среду, 13 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 239,4 млн человек. За минувший день выявили 389 614 новых инфицированных, умерли еще 6741. Всего от болезни скончались более 4,8 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 216,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (84 тыс.), Великобритании (38 тыс.) и Турции (33 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине 11 октября зафиксировали 11 996 заболевших COVID-19, из них 1 262 – дети.