В Киеве за сутки увеличилось количество новых случаев COVID-19
В Киеве 27 августа зарегистрировали 266 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 2082 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (266), Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях.
Среди новых больных – 108 детей и 35 медиков. Госпитализировали 708 человек, летальных случаев – 54. На утро 28 августа общее количество заражений достигло 2 282 285 человек, выздоровели – 2 205 707.
Отметим, по состоянию на субботу, 28 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 216 млн человек. За минувший день выявили 711 289 новых инфицированных, умерли еще 9 900. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.
При этом побороли болезнь свыше 193 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 190 тыс., Индии – 46 тыс. и Великобритании – 38 тыс.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 26 августа зарегистрировали 262 новых случая COVID-19.
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