В Киеве выросла заболеваемость детей на COVID-19: есть ли местах в больницах

В Киеве фиксируют увеличение заболеваемости COVID-19 среди детей. По состоянию на пятницу, 4 января, в столичных больницах находится 104 ребенка.

Об этом сообщила заместитель главы Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко, передает пресс-служба КГГА. Она призвала родителей быть внимательными и оставлять детей дома в случае появления симптомов простуды.

"Уже больше недели мы наблюдаем более 300 случаев детской заболеваемости COVID-19. Поэтому призываем родителей быть осмотрительными и при первых симптомах простуды у ребенка – оставлять его дома, чтобы предотвратить распространение болезни", – подчеркнула Старостенко.

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Кроме того, она отметила, что несмотря на рост общего количества заболевших коронавирусом, ситуация с госпитализацией и нагрузкой на медицинскую систему города – контролируемая.

"За минувшие сутки в городе было зарегистрировано 2869 новых случаев. Две недели назад эта цифра была почти вполовину меньше. В то же время, ситуация с госпитализацией в городе – контролируемая и не приводит к значительной нагрузке на медицинскую систему. Так, по состоянию на сегодняшний день занятость коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, составляет 26%", – уточнила Старостенко.

По ее словам, это связано, прежде всего, с высоким уровнем вакцинации против COVID-19 в столице, благодаря чему заболевания в большинстве случаев протекают в легкой и средней форме.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 3 февраля зарегистрировали 2869 новых случаев COVID-19.

За сутки в столице выздоровел 961 киевлянин, умерли – 18. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 43 778 граждан.