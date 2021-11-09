В Киеве противнице вакцинации устроили экскурсию в COVID-больницу и показали, как спасают пациентов. Видео

Журналисты организовали противнице вакцинации от COVID-19 экскурсию в один из ковидных госпиталей Киева, который переполнен пациентами с коронавирусом. Таким образом женщине хотели показать необходимость сделать прививку, чтобы уберечься от тяжелой болезни. Впрочем забитые койки и пациенты, подключенные к ИВЛ, так и не переубедили "антивакцинаторский" настрой киевлянки.

Как известно, на прошлой неделе по стране прокатилась волна митингов против вакцинации от COVID-19, на которых люди предоставляют абсурдные "доказательства" вреда вакцины, полагаясь на видео и статьи в интернете. Поэтому журналисты попытались убедить одну из противниц вакцины в обратном и показать реальную картину прямо из палат госпиталя. Об этом идет речь в сюжете на телеканале "Киев". (Чтобы посмотреть сюжет, доскрольте вниз страницы)

Видео дня

Жительница Киева Людмила Ольховская рассказала, что в таких митингах не была, другим не советует, в существование ковида верит, но вакцинироваться не собирается. Женщина уверена, что нет ничего лучше природного иммунитета, а введение вакцины лишь усугубляют природную защиту от болезней.

Показать то, что на самом деле сейчас происходит в медучреждениях решили на примере Киевской городской клинической больнице №4. Заведующий реанимацией Владислав Васияров рассказал, что в госпитале выделено 450 коек для пациентов с COVID-19, на сегодня они все заняты. При этом, нет пациентов даже средней тяжести – все в тяжелом либо крайне тяжелом состоянии.

"Среди тех, кто на реанимационной кровати, ни одного антивакцинатора. Все они просто откладывали прививку на завтра, потом на послезавтра, а потом и вовсе забыли, на какой день. Пациенты показывают руки в гематомах, без кислородной маски могут быть считанные минуты, не исключение даже прием пищи", - говорится в сюжете.

К тому же, все люди, которые попали в реанимацию, советуют как можно скорее вакцинироваться, чтобы даже в случае заражения намного легче перенести болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что благодаря вакцинации в Украине удалось сохранить жизни как минимум 5,5 тысячи человек. В Минздраве говорят, что вакцинация помогает снизить вероятность летальных случаев вплоть до 10 раз.

Европейские исследователи говорят, что даже после полного курса вакцинации от COVID-19 есть вероятность заразиться коронавирусом. Но даже в таком случае у большинства людей не возникнет никаких симптомов, лишь некоторые вакцинированные перенесут болезнь как простуду или легкую форму гриппа.