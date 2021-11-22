В Киеве первые два отеля с полностью вакцинированным персоналом получили 'Знак безопасности'

В Киеве первые два отеля получили "Знак безопасности", введенный для заведений размещения, в которых персонал полностью вакцинирован от COVID-19. Это четырехзвездочный President Hotel и трехзвездочный Light Hotel.

Гостиницы внесены в общий реестр, размещенный на официальной странице Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ). Об этом сообщила OBOZREVATEL глава Госагентства Марианна Олеськив.

President Hotel и Light Hotel получили специальную наклейку, подтверждающую 100% вакцинацию персонала. Такой знак гарантирует безопасность туристам, которые будут размещаться в этих отелях.

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По словам главы ГАРТ, иностранцы очень интересуются безопасностью в украинских заведениях размещения.

"Чем больше отелей присоединятся к программе – тем более открытыми мы будем для туристов и наших сограждан", – объяснила Марианна Олеськив.

По процедуре, сертифицированным гостиницам нужно подать письмо в ГАРТ с информацией о 100% вакцинации персонала, после чего заведение будет внесено в реестр. Также отель получит специальные материалы, информирующие об участии в программе.

В настоящее время в столичных гостиницах большинство персонала вакцинировано. Об этом рассказала Ирина Сидлецкая, президент Ассоциации гостиниц и курортов Украины (UHRA).

"Большинство категорийных гостиниц в Киеве имеют почти 100% персонала вакцинированных", отметила Сидлецкая.

Однако 100% вакцинацию работников подтвердило пока что первые два заведения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве наблюдается улучшение ситуации с заболеваемостью COVID-19. Если положительная динамика сохранится, то столица может в ближайшее время выйти из "красной" зоны.