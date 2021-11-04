В Киеве от COVID-19 умер 8-летний ребенок: Кличко призвал украинцев вакцинироваться

В Киеве от осложнений коронавирусной инфекции умер восьмилетний мальчик. Ситуация с распространением COVID-19 в столице "тревожная".

Об этом сказал мэр города Виталий Кличко во время заседания Киевского городского совета. По его словам, в больницах заполнены 75% коек с кислородом.

"Только на этой неделе в Киеве – от 40 до 60 летальных случаев ежесуточно. За прошедшие сутки, например, – 41 смерть. Среди них умер восьмилетний мальчик", – сказал Кличко.

При этом каждые сутки в столице госпитализируют более полутысячи человек. Большинство из них в тяжелом состоянии. Кличко отметил, что 99% попадающих в больницу не вакцинированы, а среди умерших нет ни одного человека с прививкой от коронавируса.

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"Поэтому вакцинация сегодня – единственный способ остановить быстрое распространение вируса и удержать медицинскую систему от коллапса. Потому что у нас практически заполнены реанимации. Заполнены 75% коек с кислородом", – сказал мэр.

Кличко добавил, что школьники пока останутся на дистанционном обучении, поскольку в эту волну болеют дети, в том числе тяжело.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Запорожье несколько десятков человек устроили митинг против вакцинации от коронавируса. Полиция задержала пятерых участников акции. Также один упал во время задержания.