В Киеве и 11 областях не сделали ни одной прививки от COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
1 минута
755
Вакцинация от коронавируса

В городе Киеве и еще 11 областях Украины за минувшие сутки, 9 мая, не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Речь идет о Луганской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Херсонской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

По всей стране привили 1 004 человека. Менее 50 прививок сделали еще в семи областях Украины. Меньше всего в Закарпатской – 10 и Запорожской областях – 15. Больше всего человек привили во Львовской – 470, Тернопольской – 90, Черновицкой – 90, Николаевской – 79 и Донецкой областях – 61.

За неделю от коронавируса в Украине привили 108 698 человек (с 3 мая по 9 мая 2021), из них вакцинировано одной дозой – 108 542 человека, второй дозой – 156 человек.

С начала кампании вакцинации было привито 864 089 человек, из них получили одну дозу – 863 643 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 446 человек (из них двое получили одну дозу границей).

Отметим, что в очередь на вакцинацию от коронавируса в Украине записались более 597 тысяч человек.

Вакцинация в Украине за сутки 9 мая.
Вакцинация от коронавируса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в больницах Украины стало меньше занятых коек с пациентами, которым потребовалось подведение кислорода из-за COVID-19, зато до сих пор много больных в отделениях интенсивной терапии.

disclaimer_icon

Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреКоронавирус