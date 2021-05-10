В Киеве и 11 областях не сделали ни одной прививки от COVID-19 за сутки

В городе Киеве и еще 11 областях Украины за минувшие сутки, 9 мая, не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Речь идет о Луганской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Херсонской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

По всей стране привили 1 004 человека. Менее 50 прививок сделали еще в семи областях Украины. Меньше всего в Закарпатской – 10 и Запорожской областях – 15. Больше всего человек привили во Львовской – 470, Тернопольской – 90, Черновицкой – 90, Николаевской – 79 и Донецкой областях – 61.

За неделю от коронавируса в Украине привили 108 698 человек (с 3 мая по 9 мая 2021), из них вакцинировано одной дозой – 108 542 человека, второй дозой – 156 человек.

С начала кампании вакцинации было привито 864 089 человек, из них получили одну дозу – 863 643 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 446 человек (из них двое получили одну дозу границей).

Отметим, что в очередь на вакцинацию от коронавируса в Украине записались более 597 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в больницах Украины стало меньше занятых коек с пациентами, которым потребовалось подведение кислорода из-за COVID-19, зато до сих пор много больных в отделениях интенсивной терапии.