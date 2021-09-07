В Канаде противники вакцинации закидали Трюдо гравием после митинга. Видео

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо в понедельник, 6 сентября противники вакцинации и ковид-скептики закидали мелкими камнями после предвыборного митинга в городе Лондон, штат Онтарио. Случившееся сам он сравнил с инцидентом в 2018-м, когда бывший кандидат от Зеленой партии Уте Шмид-Джонс кинула в премьера семечки от тыквы.

Как рассказала The Washington Post, кидать в гравий в политика стали, когда тот после митинга на сталелитейном заводе в Уэлланде шел к своему автобусу. Часть камней попали ему в плечо, но как заявил сам Трюдо "он в порядке".

"К сожалению, в Канаде есть и обозленные маргиналы, которые отказываются верить в науку, позволяют себе расистские высказывания и просто полны ненависти", – прокомментировал нападение на него Трюдо.

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Он же заявил, что не позволит маргиналам диктовать условия всей стране – как жить, делать прививки или нет, вводить ли карантинные ограничения.

Известно, что парламентские выборы в Канаде назначены на 20 сентября. Среди главных предвыборных лозунгов Трюдо – поголовная вакцинация от коронавирусной болезни за редким исключением по медицинским показаниям. Более того, канадский премьер планирует разрешить владельцам бизнеса не допускать к работе тех, кто не сделал прививку. Его главный политический оппонент лидер консерваторов Эрин О’Тул выбрал другую тактику и заявляет, что вакцинироваться от коронавируса не надо.

Washington Post отметил, что противники ковид-вакцинации преследуют канадского премьера на протяжении всей предвыборной кампании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Амстердаме прошел многотысячный митинг против правительственных мер, которые были введены в условиях коронавируса COVID-19.