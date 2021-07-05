В Канаде анонсировали съедобную вакцину против коронавируса

В Канаде ученые разрабатывают новую вакцину от коронавируса, которая якобы будет иметь вид не привычного препарата для прививки, а съедобных полосок. Они будут просто растворяться во рту.

Как пишет издание CBC News, к такой разработке пришли специалисты из Университета Макмастера и биотехнологической фирмы в Берлингтоне (Онтарио). По замыслу ученых, препарат не нужно будет вводить в организм человека путем прививки. Он будет растворяться во рту при употреблении полоски.

По мнению исследователей, многие люди не хотят делать укол, а данный метод может помочь увеличению желающих получить свою дозу вакцины от COVID-19.

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Сейчас команда ученых смогла стабилизировать протеин с вакцины при температуре 40°C, хотя для большей эффективности препарат нужно охлаждать до низкой температуры.

Отмечается, что съедобные полоски можно будет использовать не только как вакцину от COVID-19, но как и препарат от других заболеваний.

"60% или даже больше стран мира – теплые: Африка, Мексика. Подумайте обо всех странах, не имеющих логистических возможностей Северной Америки. В эти полоски можно поместить вакцину от COVID, лихорадки денге или даже гриппа и отправить их в страны без надлежащей инфраструктуры с наименьшими затратами", – подчеркнул глава компании Rapid Dose Therapeutics Марк Упсдел.

Разработка, по их словам, сейчас находится на ранних стадиях исследований. В частности, препарат прошел первую фазу испытаний. Во время второй фазы будет выяснено, сможет ли организм формировать иммунный ответ после введения препарата в виде съедобной полоски.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии ученые начали испытания нового типа вакцины от коронавируса. Препарат представлен в виде назального спрея и, по мнению исследователей из Nucleus Network в Брисбене, может оказаться эффективнее вакцины от AstraZeneca и Pfizer.