Вирусолог пояснила, в каких регионах Украины COVID-19 может замедлиться

Скорость распространения коронавируса в том или ином регионе будет напрямую зависеть от количества жителей, переболевших COVID-19 или вакцинированных. Такие люди при любом штамме этого вируса имеют большие шансы не попасть в больницу.

В первую очередь прививки должны получить те, кто не переболел. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Не считаем тех, кто переболел и привился. Прежде всего надо прививать тех, кто не болел. Те, кто переболел, сейчас уже не заболеют, по крайней мере, в больницу они не попадут, так как они имеют базовый иммунитет, организм уже сталкивался с возбудителем", – подчеркнула медик.

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Она добавила, что этот тезис верен в применении к любому штамму коронавируса, в частности, Дельта-штамму.

"У человека есть антитела. Они могут полностью или частично связывать вирус, но тяжесть течения болезни будет минимальная, даже если человек инфицируется", – объяснила Мироненко.

По ее словам, каждая следующая волна заболеваемости коронавируса не несет серьезной угрозы для тех, кто переболел или привился.

"Во время первой волны осенью прошлого года болели одни, во время второй весной болели уже другие люди. Остались те, кто не болели и не привились. Именно они сейчас болеют. Надо, чтобы они вакцинировались", – объяснила врач.

Как писал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог Андрей Александрин спрогнозировал в Украине "определенную катастрофу" из-за увеличения заболеваемости коронавирусом. По его мнению, для этого есть ряд объективных причин.