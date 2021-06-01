В Израиле сняли карантинные ограничения, оставив лишь одно

С началом лета, 1 июня, в Израиле правительство сняло все внутренние карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Действующим оставили только масочный режим.

Отдельно будет действовать внешний запрет на выезд своих граждан в страны с максимальным риском распространения COVID-19. Об этом сообщает радио KAN.

В израильском Министерстве здравоохранения отмечают, что после отмены карантина больше не будет ограничений по количеству людей в закрытых помещениях и на открытых площадках.

Также отпадает необходимость в наличии "COVID-паспортов" для посещения ресторанов, спортзалов или культурных мероприятий. В стране не будет разделения по "зеленому" (для полностью вакцинированных) и "фиолетовому" стандарту (для остального населения). Отныне вакцинированные граждане могут свободно находиться в помещении с теми, кто еще не получил прививку.

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Вместе с тем подчеркивается, что решение об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях остается в силе и будет действовать, пока об отмене не будет объявлено отдельно. Хотя правительство и пообещало пересмотреть правило через девять дней, однако его отмена в любом случае будет происходить поэтапно.

Несмотря на отмену большинства внутренних ограничений, продолжат действовать запрет на выезд израильтян в страны с максимальным риском распространения коронавируса.

Авиасообщение в Израиле тоже остается ограниченным с десятью странами, в частности с Украиной, Эфиопией, Бразилией, ЮАР, Индией, Мексикой, Турцией, Россией и Аргентиной.

Заметим: с начала пандемии в Израиле было выявлено 839 475 всех случаев заражения COVID-19, из которых 6412 смертей от последствий болезни и 832 713 выздоровлений. На сегодня в стране полностью вакцинированы 5,1 млн граждан с более 8,5 млн всего населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июня власти Египта решили снять карантинные ограничения работы магазинов, торговых центров, кафе и ресторанов. Если раньше они были вынуждены закрываться в 21:00, то теперь смогут работать до полуночи.