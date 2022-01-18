В Израиле оценили эффективность четвертой прививки от COVID-19 в борьбе с Омикроном: что показало исследование

Исследование, проведенное израильским Медицинским центром Шиба, показало, что четвертой прививки от COVID-19 недостаточно для предотвращения заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. Несмотря на это Израиль продолжит предлагать четвертую дозу вакцины своим гражданам.

Ее вводят наиболее уязвимым группам и группам высокого риска, однако страна воздержалась от расширения предложения для более широких слоев населения. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

Предварительное исследование показало, что четвертая инъекция повышает уровень антител даже до более высокого уровня, чем третья, но "вероятно" этого недостаточно, чтобы отразить сильно передающийся Омикрон.

Видео дня

Генеральный директор Министерства здравоохранения Нахман Эш назвал эти результаты "в определенной степени неудивительными", поскольку штамм Омикрон был зарегистрирован у некоторых людей после того, как они получили четвертую дозу.

"Но эта доза по-прежнему обеспечивает защиту от серьезных заболеваний, особенно для пожилых людей и групп риска, и поэтому я призываю людей продолжать приходить на вакцинацию", — сказал он.

В заявлении Медицинского центра Шиба, опубликованном во вторник, 18 января, говорится, что, несмотря на то, что используемые сегодня вакцины Pfizer и Moderna не обеспечивают оптимальной защиты от штамма Омикрон, "важно продолжать вакцинировать группы риска".

Как и везде, в Израиле наблюдается рост числа случаев COVID-19 из-за Омикрона. Но смертей от этого штамма не зарегистрировано, и Эш сказал, что не было увеличения числа пациентов с COVID-19 на ЭКМО-терапии.

"Через неделю мы начнем наблюдать снижение показателей, но впереди у нас еще две-три трудные недели", — сказал он.

Отметим, что Израиль считают одной из самых успешных стран в контексте массовой вакцинации против коронавируса. В стране первыми начали вводить третью дозу. Также в стране уже начали вакцинацию детей.

Ранее сообщалось, что в Израиле, несмотря на высокий уровень вакцинации, в последнее время фиксируют рекордный рост новых случаев COVID-19. При этом в стране наблюдается низкий уровень смертности. Причинами рекордного роста может быть то, что коронавирус распространяют непривитые дети и религиозные люди.

Напомним, правительство Израиля приняло решение открыть границы страны для иностранных граждан, привитых любой вакциной от коронавируса, одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Правило вступило в силу с 9 января.