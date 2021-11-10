В Ивано-Франковске врачи спасают 17-летнюю девушку с COVID-19: у нее поражено 95% легких
В детской клинической больнице города Ивано-Франковск врачи борются за жизнь 17-летней девушки с диагнозом COVID-19. Пациентка находится в критическом состоянии, у нее поражено 95% легких.
Как сообщает "Суспільне", девушку перевели из реанимации областной инфекционной больницы в детский госпиталь. Гендиректор медицинского учреждения Тарас Мельник рассказывает, что у нее дышат только 5% легких, из-за чего она в любой момент может умереть.
Также, по словам врача, в областной детской больнице находится новорожденный с коронавирусной инфекцией. Его привезли в инфекционную больницу прямо из роддома. Тарас Мельник отмечает, что ребенку всего два дня от роду, у него тяжелая пневмония. К счастью, младенец чувствует себя удовлетворительно и не нуждается в искусственной вентиляции легких.
Медик добавил, что кроме этого, в детскую больницу привезли еще двоих новорожденных с подозрением на COVID-19.
Ранее мэр Ивано-Франковская Александр Левицкий заявил, что в больницах города койки в реанимационных отделениях на 100% заняты больными коронавирусом. В то же время имеются значительные проблемы с поставками кислорода.
Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Кременчуг Полтавской области от последствий коронавирусной инфекции скончалась 23-летняя роженица. Она преждевременно родила здорового ребенка путем кесарева сечения.
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