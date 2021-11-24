В Ивано-Франковске врачи спасают 17-летнюю девушку, которая уже 20 дней на ИВЛ: у нее поражены 98% легких

Медики Ивано-Франковской областной детской больницы продолжают борьбу за жизнь 17-летней девочки с COVID-19. Пациентку перевели из реанимационного отделения областной инфекционной больницы с поражением легких на 98%.

Ее состояние оценивают как крайне тяжелое. Генеральный директор медицинского учреждения Тарас Мельник в комментарии Суспільному сообщил, что врачи пристально наблюдают за девушкой.

"За жизнь этого ребенка борется весь персонал нашей больницы - хирурги, лор, специалисты, пульмонологи, реаниматологи, средний медицинский персонал. Все внимание к этому ребенку", - рассказал Тарас Мельник.

По словам генерального директора, в настоящее время в медучреждении лечатся 12 детей с COVID-19, из них двоим — до месяца, четверо в возрасте до 4 лет, другие — постарше.

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"Кроме того, мы пролечили тройню, которая родилась с малым весом. ПЦР подтвердил у них COVID-19. Детей уже выписали домой еще до того, как мы получили пакет услуг по лечению пациентов с COVID-19", - рассказал Тарас Мельник.

COVID-пакет больница получила 15 ноября, однако лечили детей с коронавирусом еще до этого. Тогда в стационаре находилось 50 детей с воспалением легких другой патологии, которые были в тяжелом состоянии.

На сегодняшний день в больнице подготовили корпус на 90 коек для больных коронавирусом. Пациентов снабжают необходимыми медикаментами, кислородом.

По состоянию на 23 ноября Ивано-Франковщина лидер по заполненности ководных отделений – 60.7% ководных кроватей (1960 человек). За прошедшие сутки в регионе выявили 258 новых больных COVID-19, 109 пациентов выздоровели. Не смогли побороть болезнь 5 человек.

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