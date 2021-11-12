Трое детей остались без мамы. В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла беременная женщина: она была невакцинирована

Марина Петик
Марина Петик
Covid
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София Студент умерла от коронавируса, когда была на седьмом месяце беременности

В Ивано-Франковске от коронавируса умерла мама троих детей. Она поступила в больницу на седьмом месяце беременности в тяжелом состоянии. Ребенок выжил, но спасти невакцинированную женщину медики не смогли, хоть и боролись за ее жизнь целых две недели.

Увы, это далеко не первый подобный случай в Украине. Будущие мамы опасаются делать прививки, большинство не хотят вакцинироваться, хотя это необходимо.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Ребенка спасли, но мама скончалась

София Студент из Ивано-Франковска попала с коронавирусом в областной перинатальный центр, будучи на седьмом месяце беременности. Женщину приняли уже в тяжелом состоянии, медики две недели боролись за ее жизнь, подключили к кислороду, то уберечь от смерти так и не смогли.

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Спасти удалось только ее девочку – медики провели кесарево сечение. Малышка родилась с весом всего 1,35 кг. Состояние ребенка было тяжелым, но сейчас угроз жизни нет.

В четверг, 11 ноября, 35-летнюю маму троих детей похоронили. Как стало известно позже, женщина была невакцинирована от коронавируса.

Врачи две недели боролись за жизнь беременной женщины
София с мужем ждали третьего ребенка. Девочку спасли, но мама скончалась
Работала в садике и любила детей

София работала воспитательницей в детском садике "Калиночка" в Ивано-Франковске. Ее вспоминают как очень светлого, жизнерадостного и доброго к детям человека.

"Я, как мама, всегда спокойно оставляла своих детей. Знала, что София Орестовна их никогда не обидит, будет о них заботиться, любить как своих детей. Это огромная потеря как для садика, так и для ее семьи. У нее остались две дочки, а третью она только родила. Старшей 13 лет, младшая в этом году пошла в первый класс, еще совсем маленькая. Я даже не представляю, как они будут без нее", – рассказывает местная жительница Татьяна.

В семейной жизни София тоже была счастливой. "Они с мужем очень любили друг друга, буквально не расставались. Девочки такие хорошие, старшая заботится о младшей. Это такое горе", – говорит одна из знакомых.

София работала в садике
Без мамы остались три дочки
В Украине беременные не вакцинируются

Руководитель Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский отмечает, что подавляющее большинство беременных в их больнице – невакцинированы.

"Когда в Украине начали делать прививки от коронавируса, то речи о беременных не шло. Поэтому их никто не направлял. Сейчас уже мы проводим работу с врачами, с самими женщинами, рассказываем им почему обязательно нужно вакцинироваться от COVID-19", – говорит медик.

К слову, рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики о том, что беременным можно делать прививку от коронавируса, в Украине появились только 14 июня текущего года. При этом было сказано, что вакцинироваться следует только тем будущим мамам, у которых есть высокие риски инфицироваться.

В конце июля появились рекомендации делать прививки всем беременным женщинам. А в октябре Минздрав, ссылаясь на данные исследования центра по контролю и профилактике заболеваний в США, заявил, что беременные пациентки с коронавирусом чаще попадают в реанимации и нуждаются в аппарате ИВЛ.

ВОЗ сообщила о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у беременных

Также, по данным этого исследования, риск смерти таких пациенток выше на 70%. Также у невакцинированных беременных женщин увеличены шансы на преждевременные роды.

С начала эпидемии в Украине от коронавируса скончалось уже 70 беременных женщин.

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