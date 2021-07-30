В Италии зафиксировали вспышку штамма Дельта: COVID 'бъет' по молодым людям

В Италии почти 95% случаев COVID-19 составляют заражения более опасным штаммом коронавируса Дельта. Средний возраст инфицированных этим вариантом ковиду составляет 27 лет.

Об этом сообщило итальянское издание la Repubblica со ссылкой на исследование Национального института здравоохранения (ISS). Согласно его данным, на 20 июля заражения "Дельтой" зафиксировали в 94,8% всех случаев COVID-19.

Для сравнения, еще месяц назад случаи инфицирования этим более заразным штаммом коронавируса наблюдались в Италии только в 22,7% случаев заболевания COVID-19.

Отмечается, что "Дельта" поражает преимущественно молодых людей. Средний возраст зараженных этим штаммом – 27 лет. Однако, тяжелое течение наблюдается в старших итальянцев: средний возраст госпитализации – 49 лет, а тех, кто попадает в реанимацию – 63 года.

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Глава института Сильвио Брусаферро заявил, что в связи с серьезной ситуацией распространение COVID-19 необходимо продолжать активную вакцинацию.

"Необходимо продолжать систематическое отслеживание случаев и как можно скорее завершить цикл вакцинации", - подчеркнул Брусаферро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии почти 99% смертей от COVID-19 зафиксированы в полностью привитых пациентов (двумя дозами) против коронавируса. Кроме того, к заражению у них были серьезные проблемы со здоровьем. Об этом во вторник, 27 июля, объявил Национальный институт здравоохранения (ISS).